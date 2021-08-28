28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika: İzmir Foça’da orman yangını! Kontrol altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: İzmir Foça’da orman yangını! Kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre; İzmir’in Foça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye, 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazözün sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye, 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazözün sevk edildiği belirtildi.

Foça'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.


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