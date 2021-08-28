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Son dakika: Muğla'da orman yangını çıkardığı iddia edilen şahıs tutuklandı

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Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: Muğla’da orman yangını çıkardığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını çıkardığı iddia edilen şahıs gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamada bulunurken zanlının "kasten orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandığını ifade edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının, bölgedeki orman yangınlarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköy Mahallesi'nde 4 ayrı bölgede orman yangını çıkardığı öne sürülen G.C'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı.

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