Son dakika: Trabzon'da DEAŞ operasyonu: Bir kişi yakalandı
Son dakika haberine göre Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlının adresinde yapılan aramada cep telefonu ve flaş bellek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında aranan A.E'nin Trabzon'da ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Zanlının adresinde yapılan aramada cep telefonu ve flaş bellek ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.