Başkan Erdoğan şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı diledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.