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Başkan Erdoğan şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı diledi

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Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Başkan Erdoğan şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek’in ailesine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit olan Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

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