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Ankara'da bir düğüne katılan Kılıçdaroğlu'nun fıkrasına kimse gülmedi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Ankara’da bir düğüne katılan Kılıçdaroğlu’nun fıkrasına kimse gülmedi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün akşam düzenlenen bir düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çifte anlattığı Temel fıkrasına kimse gülmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Keçiören ilçesindeki bir düğün törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Burcu ve Ramazan çiftinin Hasköy semtindeki bir salonda düzenlenen düğün törenine katılarak, genç çifti tebrik etti.

"GÜZEL BİR SOHBETİMİZ OLDU"
Kemal Kılıçdaroğlu, "Ramazan ile tanıştık. Bir grup arkadaşıyla güzel bir sohbetimiz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sorular sordular, ben de büyük bir samimiyetle cevaplandırdım.

"NİKAHINA DAVET ETTİ"
Ayrılırken, bana nikah davetiyesini verdi. 'Nikahıma gelir misiniz' dedi. 'Tabii gelirim' dedim. Çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Düğün salonundakilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı da çektiren Kılıçdaroğlu, Kubat ve Çetinkaya ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.



KILIÇDAROĞLU'NUN FIKRASI GÜLDÜRMEDİ
Evlilikle ilgili çifte nasihat veren Kılıçdaroğlu, sözlerine güldürmeyen bir Karadeniz fıkrasıyla son verdi: "Temel'e sormuşlar 'Nerelisin' diye. 'Vallahi henüz evlenmedim' demiş. Dolayısıyla bundan sonra artık evin gerçek sahibi, lideri eşiniz olacak."

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