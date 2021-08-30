Ankara’da bir düğüne katılan Kılıçdaroğlu’nun fıkrasına kimse gülmedi

"GÜZEL BİR SOHBETİMİZ OLDU"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ramazan ile tanıştık. Bir grup arkadaşıyla güzel bir sohbetimiz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sorular sordular, ben de büyük bir samimiyetle cevaplandırdım.