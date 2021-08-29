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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Z kuşağı yorumu: Kurduğunuz her hayalde her projede biz yanınızdayız

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Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Z kuşağı yorumu: Kurduğunuz her hayalde her projede biz yanınızdayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın TSK'ya teslim töreninde Z kuşağına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan "Diyorlar ya 'Z' Kuşağı işte bu da 'Z' kuşağı. Sağda solda aramaya gerek yok burada. Bizimde görevimiz bu ülke için kurduğunuz her hayalde, geliştirdiğiniz her projede, girişimde biz yanınızdayız. Biz sizinle beraberiz." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni Programında 'Z' Kuşağına yönelik konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda karşımda duran ekip gibi on binlerce, yüz binlerce milyonlarca kendisine ve ülkesine inanan, araştıran geliştiren, üreten gençlere sahip oldukça bu hedefler yalnızca bir adım ötemizdedir" dedi.

"Z KUŞAĞI İŞTE BURADA SAĞDA SOLDA ARAMAYA GEREK YOK"

Açıklamalarının devamında 'Z Kuşağı' vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizler gibi büyük hayaller kuran, hayallerini hedefe dönüştüren azimle cesaretle, gayretle çalışarak başaran gençlerle bunu inşa edeceğiz. Diyorlar ya 'Z' Kuşağı işte bu da 'Z' kuşağı. Sağda solda aramaya gerek yok burada. Bizimde görevimiz bu ülke için kurduğunuz her hayalde, geliştirdiğiniz her projede, girişimde biz yanınızdayız. Biz sizinle beraberiz." ifadelerine yer verdi.

"SİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

'Z Kuşağı'nın yanında olacağını aktaran Erdoğan, "Hiç merak etmeyin. Sizi asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Unutmayın ki en büyük işler, henüz gerçekleşmemiş olanlardır. Ne diyoruz oku, düşün uygula ve neticelendir. Sizlere güveniyoruz. Tayyip Erdoğan olarak bu can bu bedende olduğu müddetçe daima yanınızda olacağımı, yoldaşınız olacağımı, kardeşiniz olacağımı, bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

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