Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yeni hedefi duyurdu | Sıra insansız savaş uçağında

Bayraktar, 9 AKINCI'nın 3-4 tanesinin prototip olduğunu belirterek, 5. seri üretimin hattan indiğini söyledi.

Ayda 1-2 hava aracı üretebildiklerini aktaran Bayraktar, hattın da hızlanabileceği bilgisini verdi.

Bayraktar, bu gibi ürünlerde geliştirme faaliyetinin daha fazla zaman aldığını dile getirerek, "Bayraktar TB2'de de böyleydi. Yüzlerce hava aracı üretmek bir tarafa o hava araçlarını geliştirecek tüm tasarımlarını yapmak ve bütün mühendislik alanlarındaki tasarımlarını bitirip kalifiye etmek çok daha büyük emek gerektiriyor. AKINCI'da da üretimi hızlandırmak nispeten daha kolay." değerlendirmesinde bulundu.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI

Bayraktar, insansız savaş uçağı hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"İnsansız savaş uçağımız... AKINCI'da 100'den fazla bilgisayar var ve bunları biz tasarladık. Aslında bu uçan bir robot. Bir taraftan baktığımızda kocaman gövdesi var ama bizim için kompleks bilgisayarlardan oluşan dijital bir robot. Bugüne kadar geliştirdiğimiz tüm sistemleri bir anlamda başka bir vücuda aktarıyoruz insansız savaş uçağı yaparken. Dolayısıyla bizim için bir adaptasyon meselesi sadece. Yazılımları belli oranda değişecek ve insansız savaş uçağını uçuracak."

Bayraktar TB3'ün, TB2'den daha büyük olacağını da aktaran Selçuk Bayraktar, kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabileceğini anlattı.

Bayraktar, TB3'te ön tasarım aşamasının biraz daha ilerisinde olduklarını ifade ederek, sürecin devam ettiğini söyledi.

TB3'ün ilk uçuşunu 2022'de yapmak istediklerini bildiren Bayraktar, "Aslında gövdesini tasarlıyoruz. Uçuş bilgisayarları TB2'den aktarılacak. Yazılım adapte edilecek. AKINCI'dan da bazı sistemler aktarılacak. Nispeten bizim için gövdeyi geliştirip kalifiye etmek olacak. Önemli hususlardan biri de TB2'de kullanılan motor çok basit. TEI, çok güzel bir motor yaptı. Dizel. O motor TB3'ün performansı açısından önem arz ediyor. Yüksek performanslı bir motor. Havacılıkta rafta hazır motorlar yok." diye konuştu.

Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın daha stratejik görevlerde kullanılacağını dile getirerek, "Çok daha geniş bir yelpazede mühimmat ailesini taşıyabiliyor. Havadan yere, seyir füzesi, havadan havaya dahil bütün mühimmatları taşıyabiliyor. Görev kapasitesi çok yüksek. Diğer savaş uçaklarıyla insansız olması sebebiyle insanlı uçaklarla yapılamayan görevleri de yapabiliyorsunuz." dedi.