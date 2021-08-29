Başkan Erdoğan'dan ilk TİHA'nın TSK'ya teslim töreninde önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da ilk TİHA'nın TSK'ya teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Akıncı TİHA ile birlikte İHA liginde ilk üç sıraya girdiğini belirtirken, milli SİHA'lar için çok sırada ülkenin sırada beklediğini söyledi. Bölgede aksiyon almak isteyen ülkelerin önce Türkiye'ye bakacağını ve rızasını gözeteceğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da düzenlenen Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarıların başında Savunma Sanayii var. Çok değil 10 yıl önce bu araçları bize parasıyla satmayanlar vardı. Aynı çevreler bugün Türk İHA'larını konuşuyor.
Bugün sizlerle AKINCI'nın teslimatı vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Ağustos bizim tarihimizde aynı zamanda zaferler günüdür. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu araçları parasıyla bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğmizde 'bugün git yarın gel' diyenler vardı. Bugün Türk SİHA'larını ve onların açtıkları çığrı konuşuyorlar.
Bu başarıların ardından yapamayız beceremeyiz diyen mandacı zihniyetlere inat en iyisini biz yaparız diyen inanmış yiğitler var. Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur. Bu başarının mimarları olan Bayraktar ailesini, başta baba Bayraktar Özdemir beyi, eşini ve evlatılarını, BAYKAR'ın fedakar çalışanlarını, AKINCI'nın üretim aşamasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Son yüzyılda 2 büyük savaş yaşayan dünyamız istikrar ve düzene kavuşmak şöyle dursun, daha çetin sınamalarla karşı karşıya kaldı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki sosyal düzensizlikler giderek derinleşiyor.
DÜNYAYA AFGANİSTAN MESAJI
Afganistan'da anneler çocuklarını dikenli tellerin ardındaki yabancı askerlere teslim etmek zorunda kalıyorsa, vicdanlar buna nasıl sessiz kalabilir. Suriye'nin yerle bir olan şehirlerinde anne babalar enkaz yığınlarında evlatlarının cansız bedenini ararken, dünyanın geri kalanı kendi evlatlarının geleceğine nasıl bakabilir?
Türk askerinin adım attığı her toprak, Türk bayraklı İHA ve SİHA'ların havalandığı her sema huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şeyler çalmanın, hep kendine çalışmanın derdinde olanlar elbette bu tabloyu iyi karşılamıyor. Çeşitli zamanlarda PKK'yı, FETÖ'yü DEAŞ'ı YPG'yi öne sürüp ülkemizi badirelerin içinde hep bu strateji vardır.
Hem sahada, hem masada tüm bu oyunların üstesinden geldik. Türkiye'nin geçtiğimiz 19 yılda elde ettiği netice 84 milyon vatandaşımızın tamamının ortak başarısıdır.
Bölgemizdeki ateş çemberini Türkiye'yi de içine alarak genişletmeye çalışıyorlar. Gizli ve açık ambargolarla diplomatik sinsiliklerle netice almaya çalışıyorlar. Sahada ve masada oyunların üstesinden gelebildik.
"BİZİM BAŞKA VATANIMIZ YOK, GİDECEK BAŞKA YERİMİZ DE YOK"
Bizim başka vatanımız yok, gidecek başka yerimiz de yok. Onun için vatanımıza, devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde ve istikrar, huzur ve düzen sağlanacaksa bunun Türkiye'siz olacağı düşünülemez. Dosta güven hasma korku vermenin en başta gelen şartı da savunma sanayiinde güçlü olmaktır.
Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.
Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek.
"HEDEFİMİZ PİSTLİ GEMİLERİMZE İNİP KALKABİLEN SİHA'LAR GELİŞTİRMEKTİR"
Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor. Elbette bunlar parayı her basanın alabileceği ürünler değildir. Kararlarımızı kendi stratejik önceliklerimize göre veriyoruz. Şimdi de göklerin yeni hakimi AKINCI'yı güvenlik güçlerimizin kullanmına sürüyoruz. AKINCI'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknoloji ile İHA liginde ilk 3 ülke arasına girmiş olmamız yeter mi? Yetmez. Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmektir.
"EN BÜYÜK İŞLER HENÜZ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLANLARDIR"
En büyük işler henüz gerçekleşmemiş olanlardır. Oku, düşün, uygula, neticelendir... Tayyip Erdoğan olarak bu can bu bedende oldukça yoldaşınız, kardeşiniz olacağımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğiyle birlikte tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ülkemizin savunma sanayii üssü olması için elimizden geleni yapıyoruz.
Geleceğin teknolojilerinde artık vites yükseltme zamanıdır. Bu başarımızı teknolojinin tüm alanlarına taşıyarak imza atacağız. Yazılım, yapay zeka, insansız teknolojilerde söz sahibi ülke olacağız.
AKINCI'yı kullanacak personelimizi de bugün mezun ediyoruz. 125 mezunumuz AKINCI'nın kritik görevlerinde yer alacak. Bu yükü omuzlayacak kardeşime başarılar diliyorum. Sınır içi ve sınır ötesinde görev yapan fekadar kardeşlerime de sesleniyorum. Sizin uykusuz geceleriniz milletimizin huzurla uyuduğu gece demektir.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DERECE YAPAN MEZUNLARA HEDİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından, Bayarakçı AKINCI eğitimlerini derece ile tamamlayan öğrencilere hediye verdi. Adlarının okunmasıyla birlikte sahneye gelen öğrenciler hediyelerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldılar.
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