Başkan Erdoğan’dan ilk TİHA’nın TSK’ya teslim töreninde önemli açıklamalar

Türk askerinin adım attığı her toprak, Türk bayraklı İHA ve SİHA'ların havalandığı her sema huzur buluyor. Hayatları boyunca hep karşısındakinden bir şeyler çalmanın, hep kendine çalışmanın derdinde olanlar elbette bu tabloyu iyi karşılamıyor. Çeşitli zamanlarda PKK'yı, FETÖ'yü DEAŞ'ı YPG'yi öne sürüp ülkemizi badirelerin içinde hep bu strateji vardır.

Hem sahada, hem masada tüm bu oyunların üstesinden geldik. Türkiye'nin geçtiğimiz 19 yılda elde ettiği netice 84 milyon vatandaşımızın tamamının ortak başarısıdır.

Bölgemizdeki ateş çemberini Türkiye'yi de içine alarak genişletmeye çalışıyorlar. Gizli ve açık ambargolarla diplomatik sinsiliklerle netice almaya çalışıyorlar. Sahada ve masada oyunların üstesinden gelebildik.

"BİZİM BAŞKA VATANIMIZ YOK, GİDECEK BAŞKA YERİMİZ DE YOK"

Bizim başka vatanımız yok, gidecek başka yerimiz de yok. Onun için vatanımıza, devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Eğer bölgemizde ve istikrar, huzur ve düzen sağlanacaksa bunun Türkiye'siz olacağı düşünülemez. Dosta güven hasma korku vermenin en başta gelen şartı da savunma sanayiinde güçlü olmaktır.

Yüzde 20'lerde yerlilik oranına sahip savunma sanayini bu kadar kısa sürede yüzde 80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarındandır.

Her ne şekilde olursa olsun şu gerçeği herkes görüyor, biliyor. Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek.

"HEDEFİMİZ PİSTLİ GEMİLERİMZE İNİP KALKABİLEN SİHA'LAR GELİŞTİRMEKTİR"

Milli SİHA'larımız için daha pek çok ülke sırada bekliyor. Elbette bunlar parayı her basanın alabileceği ürünler değildir. Kararlarımızı kendi stratejik önceliklerimize göre veriyoruz. Şimdi de göklerin yeni hakimi AKINCI'yı güvenlik güçlerimizin kullanmına sürüyoruz. AKINCI'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teknoloji ile İHA liginde ilk 3 ülke arasına girmiş olmamız yeter mi? Yetmez. Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirmektir.