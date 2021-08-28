28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yalanlama: 'Kapak düşmesi ve peronlarda hasar oluşması söz konusu olmamıştır'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yalanlama: 'Kapak düşmesi ve peronlarda hasar oluşması söz konusu olmamıştır'

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yalanlama: ’Kapak düşmesi ve peronlarda hasar oluşması söz konusu olmamıştır’

Marmaray'dan geçerken perona sürttüğü iddia edilen yük treniyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yalanlama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar oluşması söz konusu olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, bir takım internet siteleri ile sosyal medya platformlarında 'Yük treni Marmaray'da denizin altından geçerken perano sürttü' başlığı ile servis edilen haberler ve paylaşımlara ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın 25 Ağustos günü saat 00.58'te yaşandığı belirtilerek, "Olay 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 00.58'te Arifiye'den Kapıkule'ye giden 13041 trenin bakım kuşağında Marmaray tüp geçitinden geçisi esnasında, trende 5'inci sırada bulunan, 83 75 6936004-8 numaralı boş balast vagonun bir kapağının menteşesinin, metal yorgunluğu nedeniyle arızalanması ve açılması sonucu meydana gelmiştir" ifadeleri kaydedildi.



YALANLAMA

Açıklamada, trene acil muhadale edildiği belirtilerek "Kapağın açıldığı tespit edilir edilmez tren durdurulmuş, acil müdahale aracında bulunan teknik personelce emniyete alındıktan sonra 4.35'te yoluna devam ettirilmiştir. Bu esnada trenler, Hat-2'den geçiş yapmıştır. İddia edildiği gibi demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar oluşması ve diğer trenlerin tehiri söz konusu olmamıştır" denildi.

"TÜP GEÇİTTEN YÜK TRENLERİNİN GEÇİŞLERİ DÜŞÜK HIZLARDA VE SÜREKLİ KONTROL ALTINDA YAPILMAKTADIR"

Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Yük trenlerinin Marmaray tüp geçişinden geçişleri, yolculu işletmenin bitişinden sonra 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tüp geçişine girecek bütün yük tren dizileri önceden kontrol edilerek, varsa geçişe engel arızalar giderildikten sonra tüp geçide girmesine izin verilmektedir. Tüp geçitten yük trenlerinin geçişleri düşük hızlarda ve sürekli kontrol altında yapılmaktadır. Tüp geçiş, yolcu trenleri geçmeye başlamadan önce teknik ekiplerce her sabah kontrol edilmekte, ekibin onayından sonra Marmaray trenleri geçmeye başlamaktadır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yalanlama ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN YALANLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA