Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yalanlama: ’Kapak düşmesi ve peronlarda hasar oluşması söz konusu olmamıştır’





YALANLAMA



Açıklamada, trene acil muhadale edildiği belirtilerek "Kapağın açıldığı tespit edilir edilmez tren durdurulmuş, acil müdahale aracında bulunan teknik personelce emniyete alındıktan sonra 4.35'te yoluna devam ettirilmiştir. Bu esnada trenler, Hat-2'den geçiş yapmıştır. İddia edildiği gibi demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar oluşması ve diğer trenlerin tehiri söz konusu olmamıştır" denildi.

"TÜP GEÇİTTEN YÜK TRENLERİNİN GEÇİŞLERİ DÜŞÜK HIZLARDA VE SÜREKLİ KONTROL ALTINDA YAPILMAKTADIR"



Yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:



"Yük trenlerinin Marmaray tüp geçişinden geçişleri, yolculu işletmenin bitişinden sonra 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tüp geçişine girecek bütün yük tren dizileri önceden kontrol edilerek, varsa geçişe engel arızalar giderildikten sonra tüp geçide girmesine izin verilmektedir. Tüp geçitten yük trenlerinin geçişleri düşük hızlarda ve sürekli kontrol altında yapılmaktadır. Tüp geçiş, yolcu trenleri geçmeye başlamadan önce teknik ekiplerce her sabah kontrol edilmekte, ekibin onayından sonra Marmaray trenleri geçmeye başlamaktadır."