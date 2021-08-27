28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AFAD Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AFAD Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 27.08.2021
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AFAD Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Manavgat’taki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Mevlüt Çavuşoğlu, yangından zarar gören vatandaşların problemlerini çözmek için faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal ve diğer yetkililer de bulundu. Toplantıda, görevlilerce yangın bölgesinde yapılan en son çalışmalara dair Bakan Çavuşoğlu'na bilgi aktarıldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da yangından zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını hızla sarmak için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA