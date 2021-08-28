Tunceli’de Eren Operasyonları kapsamında 2 sığınak imha edildi
Tunceli kırsalında eli kanlı terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının bulunduğu 1062 personel ile gerçekleştirilen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda içinde silah ile mühimmatların olduğu iki sığınak imha edildi.
Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ile güvenlik korucularının olduğu 1062 personelin katılımı ile gerçekleştirilen 'Eren- 7 Munzur Mercan' operasyonu tam gaz devam ediyor.
2 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Sarp, kayalık ve dar bir vadiye sahip olan Pülümür Vadisi'nde hava destekli sürdürülen operasyonda güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Yapılan aramada, 2 piyade tüfeği ile o tüfeğe ait 62 fişek, 1 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 60 metre elektrik kablosu, 30 cep sobası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, 2 sığınak da içindeki malzemelerle imha edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Exxen Şampiyonlar ligi fiyatı ne kadar? Exxen üyelik paketi kaç TL? İşte fiyat listesi...
- DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? DSİ işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İŞKUR ile başvurular...
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?