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Tunceli’de Eren Operasyonları kapsamında 2 sığınak imha edildi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Tunceli’de Eren Operasyonları kapsamında 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında eli kanlı terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının bulunduğu 1062 personel ile gerçekleştirilen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda içinde silah ile mühimmatların olduğu iki sığınak imha edildi.

Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ile güvenlik korucularının olduğu 1062 personelin katılımı ile gerçekleştirilen 'Eren- 7 Munzur Mercan' operasyonu tam gaz devam ediyor.

2 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Sarp, kayalık ve dar bir vadiye sahip olan Pülümür Vadisi'nde hava destekli sürdürülen operasyonda güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Yapılan aramada, 2 piyade tüfeği ile o tüfeğe ait 62 fişek, 1 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 60 metre elektrik kablosu, 30 cep sobası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, 2 sığınak da içindeki malzemelerle imha edildi.

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