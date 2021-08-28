Tunceli’de Eren Operasyonları kapsamında 2 sığınak imha edildi

2 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Sarp, kayalık ve dar bir vadiye sahip olan Pülümür Vadisi'nde hava destekli sürdürülen operasyonda güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Yapılan aramada, 2 piyade tüfeği ile o tüfeğe ait 62 fişek, 1 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 60 metre elektrik kablosu, 30 cep sobası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.