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Tunceli’de teröristlere ağır darbe! 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2021
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Tunceli’de teröristlere ağır darbe! 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi!

Tunceli’de Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen  'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonunda, hain teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede barındığı tespit edilen hain teröristlerin etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğine son vermek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu jandarma, emniyet ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personel ile sürüyor. Pülümür kırsalında gerçekleştirilen aramada-tarama faaliyetleri esnasında teröristlerin kullandığı 4 sığınak belirlendi.

Sığınaklarda gerçekleştirilen aramada 7 uyku tulumu, 40 metre jiletli tel, 1 ısıtıcı, 2 su deposu, bin metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 4 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

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