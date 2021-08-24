Tunceli’de teröristlere ağır darbe! 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi!

Bölgede barındığı tespit edilen hain teröristlerin etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğine son vermek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu jandarma, emniyet ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personel ile sürüyor. Pülümür kırsalında gerçekleştirilen aramada-tarama faaliyetleri esnasında teröristlerin kullandığı 4 sığınak belirlendi.