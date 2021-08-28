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Son dakika: Başkan Erdoğan Karadağ'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Karadağ’dan ayrıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in davetine icabetle geldiği Karadağ'da çeşitli temaslarda bulundu. Erdoğan buradaki ziyaretlerinin ardından "TC-TUR" uçağıyla Karadağ'dan İstanbul'a hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Karadağ'dan İstanbul'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Podgoritsa Havalimanı'ndan Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Devlet Protokolü Başkanı Simeon Raoniç, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Miodrag Radoviç ve Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ile büyükelçilik görevlileri uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.

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