Bakan Soylu, Bartın’da selzede vatandaşlarla bir araya geldi

"Bu kadar da olsa Allah muhafaza daha büyük de olsa daha az da olsa. Batı ülkelerinde görüyoruz. Arhavi'deki, Rize'de sel olduğu zaman Batı'da bir kaç ülkede sel oldu. Hala patinaj yapıyorlar. Oralardaki işlerimizi tamamladık. Yapısal hasarlarımız var. Köprülerimiz var. Köy yollarımızda bozukluklar var. Köy içi yollarda parkelerde bozukluklar var. Su hasarları var. Elektrikte bir takım geçici tedbirler sağlandı ama yapısal hasarlar var. Bunların hepsini de tamamlıyoruz. Bitiriyoruz daha iyisini yapıp teslim edeceğiz. Bizim işimiz, görevimiz bu. Görevimizi yerine getireceğiz. Allah milletimizden razı olsun. Sel bölgelerinde yaşayanlar büyük bir sabır, fedakarlık gösterdiler. Hem bu bölgelerin dışında yaşayan insanlarımızdan Allah razı olsun. Her şeyiyle yardımcı oldular. Kızılay, jandarma, AFAD, özel idare, karayolları, İller Bankası'na, Çevre Şehircilik ve ormancımıza kadar herkes kol kola oldu. Büyük bir imtihan ve sınavla karşı karşıyaydık. Allah bizi birbirimize bu sınavda mahcup etmedi. Devleti milleti, milletimizi birbirine mahcup etmedi. İnşallah böyle bir afetle tekrar karşı karşıya kalmayız. Bu yağışlar öyle DSİ verilerine göre 500 yıllık bin yıllık zaman serisi içerisinde büyük yağışlar. Ama buna karşı da hem Bartın'da barajlar yapıldı. Şükürler olsun bir afet, sel ve taşkınla karşılaşmadık. Merkez için söylüyorum. Yoksa bu yağmur oranında Allah muhafaza 400'e kadar geldi. Üç saatlik yağışla Türkiye rekoru. Bu güne kadar yaptığımız bu konudaki tedbirleri bundan sonra da artırarak aynı şekilde devam ettireceğiz. Alt yapı hasarlarını da çok kısa süre içerisinde ihaleleri yapılacak. Altyapıları da tamamlayacağız. Allah kimseyi böyle bir afetle karşı karşıya getirmesin. Kayıplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Hocalarımızla bu gün Bozkurt'ta bir mevlit yaptık. Hocalarımız orada hükmen şehit olduklarını söyledi. İnşallah Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eyler. Bir kez daha zor zamanda büyük bir millet ve devlet olduğumuzu göstermiş olduk. Onlarca köye helikopterlerle jeneratör indirdik. Yüzlerce köye gıdalarını, ekmeklerini ve sularını getirdik. Hiçbir şeyden erinmedik. Bazen ben kaçak yaptım. Köyün çocuklarını helikopterlerle gezdiriverdim. Allah beterinden korusun. Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Bartın'a gelecek. Son konuştuğumuzda sözü öyle. İnşallah gelecek. Bartın, Kastamonu'ya ve Sinop'a da gelecek. İnşallah onunla da orada halleşiverme imkanı bulursunuz" dedi.