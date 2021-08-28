Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 28 Ağustos Cumartesi
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Günlük Kovid-19 tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''TABLOYA KAÇ KİŞİ BAKACAK? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar.'' ifadelerini kullandı.
27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
26 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLOSU
25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO
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