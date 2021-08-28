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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 28 Ağustos Cumartesi

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Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 28 Ağustos Cumartesi

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSUNU AÇIKLADI

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Günlük Kovid-19 tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''TABLOYA KAÇ KİŞİ BAKACAK? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar.'' ifadelerini kullandı.

27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

26 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLOSU

25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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