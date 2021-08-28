Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 28 Ağustos Cumartesi

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Günlük Kovid-19 tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''TABLOYA KAÇ KİŞİ BAKACAK? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar.'' ifadelerini kullandı.