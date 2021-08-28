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Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Almanya Dışişleri Bakanı Maas ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir" denildi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'in yarın Türkiye'ye geleceği açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas 29 Ağustos 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Afganistan'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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