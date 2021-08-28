Bakan Derya Yanık’tan afetlere hızlı müdahale vurgusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ziyareti esnasında gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Derya Yanık, Türkiye'nin Türkiye'den de güçlü bir ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin hamlelerini daha ileri taşıyacağını dile getiren Derya Yanık, "Maraş bölgede çok önemli yeri olan 80'lerden, 90'lardan itibaren Anadolu aslanları dediğimiz o illerin arasında yer alan, tekstilde hamle yapan, kendi içindeki bölgeyi kalkındıran birkaç şehirden bir tanesi. Bu anlamda kültürü, edebiyatı, tarihi, değer noktasındaki hassasiyeti ve inanç noktasındaki hassasiyetiyle Maraş bölgemizdeki çok önemli bir yeri dolduruyor. Bugün bizler bilgiyi ve hikmeti bir arada tutarak, ülkemizi modern dünyanın içerisindeki hak ettiği yere taşıdık ve bundan sonrasında da inşallah taşıyacağız."