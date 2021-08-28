Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan’dan Türkiye’ye dönen Mehmetçik’e seslendi

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara'da 4'üncü Kolordu Komutanlığı'nda Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerinin karşılanma törenine katıldı. Bakan Akar, burada yaptığı konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelen Türkiye, tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. TSK da Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı mücadelesini vermektedir. Bu çerçevede kahraman ordumuzun, vatanımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir" dedi.

Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenliği için sorumluluk üstlenildiğini belirterek, "Bu çerçevede Libya'dan Kosova'ya, Katar'dan Somali'ye kadar üstün gayretle görev yapmaktadır. Bu kapsamda Afganistan'da bugüne kadar önemli görevler yaptınız. Büyük başarılar elde ettiniz. 2002'den 2014 yılına kadar Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret gösterilmiştir. 6 yıldır Hamit Karzai Havalimanı'nın işletilmesini sağlamıştır. Eğitim, yardım ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır" diye konuştu.

