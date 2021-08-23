Son dakika: Türkler ’Uçan Kale’ ile geldi! 229 kişi daha tahliye edildi

35 dereceyi aşan sıcaklık ve yoğunluktan dolayı zor anlar yaşayanlara su ve yiyecek dağıtan Türk güvenlik güçleri, aynı zamanda havalimanı kontrol noktalarında ülkeden ayrılmak isteyenlerin pasaport ve uçuş izinlerine dair kontroller de sürüyor.

"ANKARA" ADINI TAŞIYAN KARARGAH BİNASINDA YOĞUN MESAİ

Türk askeri, havalimanı çevresindeki devriye ve tahliye çalışmasının yanı sıra askeri hat içerisinde yer alan "Ankara" adlı karargah binasında da yoğun mesaisini sürdürüyor. Karargah binasında tahliye işleminin koordinasyonu ve planlaması üzerine çalışma yapılırken, gün içinde yürütülen çalışmalar da değerlendiriliyor.