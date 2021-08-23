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Son dakika: Türkler 'Uçan Kale' ile geldi! 229 kişi daha tahliye edildi

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Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Son dakika: Türkler ’Uçan Kale’ ile geldi! 229 kişi daha tahliye edildi

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

KABİL'DEKİ "ANKARA" KARARGAHINDA TAHLİYE MESAİSİ

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, Kabil'de uluslararası havalimanı çevresindeki tahliye işlemleri için sahada görev yaparken, aynı zamanda "Ankara" adını taşıyan karargah binasında tahliyenin koordinasyonu üzerine çalışıyor.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türk askerleri, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda diğer ülke askerleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Türk askeri, ülkeden ayrılmak için havalimanının önünde günlerdir zor şartlarda bekleyenlere yardımcı olmaya devam ediyor.

35 dereceyi aşan sıcaklık ve yoğunluktan dolayı zor anlar yaşayanlara su ve yiyecek dağıtan Türk güvenlik güçleri, aynı zamanda havalimanı kontrol noktalarında ülkeden ayrılmak isteyenlerin pasaport ve uçuş izinlerine dair kontroller de sürüyor.

"ANKARA" ADINI TAŞIYAN KARARGAH BİNASINDA YOĞUN MESAİ

Türk askeri, havalimanı çevresindeki devriye ve tahliye çalışmasının yanı sıra askeri hat içerisinde yer alan "Ankara" adlı karargah binasında da yoğun mesaisini sürdürüyor. Karargah binasında tahliye işleminin koordinasyonu ve planlaması üzerine çalışma yapılırken, gün içinde yürütülen çalışmalar da değerlendiriliyor.

Nöbet sonrası karargah binasındaki dinlenme alanlarında ertesi günkü görev için hazırlıklarını sürdüren askerler, burada kendilerine sağlanan imkanlar çerçevesinde aileleriyle telefonda görüşme imkanı buluyor.

Karargah binası içindeki berber ve kantin bölümlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılayan askerler, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki sosyal tesiste yan yana görev yaptıkları diğer ülkelerin askerleriyle birlikte yiyor.

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