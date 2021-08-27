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Son dakika: Türk vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye eden uçaklar Ankara'ya indi

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Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Son dakika: Türk vatandaşlarını Afganistan’dan tahliye eden uçaklar Ankara’ya indi

Son dakika haberleri... Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Türkiye vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Türk vatandaşlarını taşıyan 2 THY uçağı Esenboğa'ya indi.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Türkiye vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Türk vatandaşlarını taşıyan 2 THY uçağı Esenboğa'ya indi.

2 UÇAK ANKARA'DA

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesi sürüyor.

Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6893 seferiyle Ankara'ya hareket etti.

Türk vatandaşlarını taşıyan 2. uçak saat 14.00 sularında Esenboğa'ya inişini gerçekleştirdi.

İLK UÇAK DÜN GELDİ

Türk askerlerini taşıyan uçak saat 13.10 Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havallimanı'nda görevli Mehmetçikleri taşıyan ilk uçak dün Ankara'ya gelmişti.

Mehmetçiği taşıyan 2. uçak Ankara’da MEHMETÇİĞİ TAŞIYAN 2. UÇAK ANKARA'DA

Afganistandan yeni tahliye AFGANİSTAN'DAN YENİ TAHLİYE

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