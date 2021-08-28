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DEAŞ’lı terörist havalimanında Rus pasaportuyla yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2021
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DEAŞ’lı terörist havalimanında Rus pasaportuyla yakalandı

Son dakika haberine göre… Terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişi sahte pasaportla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından terörist sınır dışı edildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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