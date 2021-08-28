Son dakika: İçişleri Bakanlığından açıklama: 4 örgüt mensubu teslim oldu
Son dakika habelreri... İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olanlardan birinin ailesinin evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 136'ya yükseldiği belirtildi.
Teslim olanlardan bir kişinin evlat nöbetinde bekleyen ailelerden birinin çocuğu olduğu ifade edilirken Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesi, Evlat Nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu. Teslim olan örgüt mensuplarının, 2013 ve 2015 yılları arasında örgüte katıldığı, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 136'ya yükselirken, evlat nöbetinde 31. buluşma gerçekleşiyor" denildi.
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