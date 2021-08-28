Sözcü Ömer Çelik ormanlara ilişkin İHA ve SİHA açıklaması





"İHA VE SİHA'LARLA ORMANLARIMIZIN TAKİBİ YAPILIYOR"

Zaman zaman bazı ziyaretlerinde vatandaşların kendisine "Biz burada yabancılar görüyoruz. Acaba ormanları bunlar mı yakıyor? Bunlara karşı tedbir alalım mı?" soruların olduğunu kaydeden Ömer Çelik, İHA ve SİHAlar ile yangın bölgelerinde ve tüm ormanlık alanlarda güvenlik görevlilerin çalıştığını belirterek, "O zaman muhtarlarımıza da söyledim. Jandarma burada. Herhangi bir şeyden şüphelendiğinizde yapacağınız iş hemen jandarmayı aramak. Hiç kimse kendi kendine iş yapmasın. Devlet sizin için var. Jandarmadaki kardeşlerimiz sizin evlatlarınız. Söylediğinizde 1 dakika sonra sizin yanınızdalar. Polis kardeşlerimiz aynı şekilde ilgililer. Bir eksik, gedik, yanlış olduğu zaman zaten AFAD'a, Kızılay'a söyleriz. Kaymakam Bey tüm bu ihtiyaçların takibi konusunda ellerinden geleni yapıyor. Ama yine bir eksik olduğu zaman ona ulaşın. İlçe başkanı arkadaşlarımız var, muhtarlar var, zaten kadın kolları, diğer teşkilatlardaki arkadaşlarımız buralardan ayrılmayacaklar. İnşallah en kısa zamanda toparlayacağız. Cumhurbaşkanı'mız buraları 'afet bölgesi' ilan etti. Dolayısıyla o yanan yerlerin yapılması daha hızlı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunla ilgili çalışıyor. Bakanlarımızın çoğu afet bölgelerinin toparlanmasıyla gayret sarf ediyor, uğraşıyorlar. Bundan sonrasında yanan yerlerin tekrar inşası, o meselelere odaklanacağız" diye konuştu.

Bölgede baz istasyonu nedeni ile güçlendirme çalışması yapıldığını kaydeden Ömer Çelik, vatandaş devlet el birliği ile yaraların hızla sarılacağını eksiklikleri olan vatandaşların kaymalıklar ve AFAD, Kızılay ile sorunların hızla çözümleneceğini kendilerinin de yakından takip ettiklerini ifade etti.

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