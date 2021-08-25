Son dakika: MSB duyurdu! Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok: 9 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Mehmetçikten Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!



Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/g7A9SJzMbI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2021