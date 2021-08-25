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Son dakika: MSB duyurdu! Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok: 9 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok: 9 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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