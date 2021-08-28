Son dakika: Başkan Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç’ten önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İlk fırsatta ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Şimdi ziyaretimi gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Geçtiğimiz haziran ayında Antalya'da misafir etmiştik. Türkiye ve Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor.

250 MİLYON DOLARLIK BİR HEDEF KOYDUK

Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Pandemi döneminde iş birliğimizi ve dayanışmamızı daha da arttırdık. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizle ilgili konuları teyit ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi arttırmamızı sağlıyor. Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz.

NATO ÜYELİĞİ SAYESİNDE TÜRKİYE İLE MÜTTEFİK DE OLDUK

Djukanovic, Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle Karadağ'ı onurlandırdığını belirterek "Türkiye ile Karadağ, dostane ilişkilere sahip iki ülke. Karadağ'ın NATO üyeliği sayesinde Türkiye ile müttefik de olduk." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel öneme sahip olduğunu vurgulayan Djukanovic, "Türkiye'de 150 binin üzerinde Karadağlı yaşıyor. Bu insanlar iki ülke arasında önemli bir köprü oluşturuyor. Kendileri, Karadağ'a bağlılıklarını muhafaza eden sorumluk sahibi Türk vatandaşlarıdır." ifadelerini kullandı.

Djukanovic, Karadağ İslam Birliğinin ülkedeki çok etnikli yapıyı destekleyen önemli bir unsur teşkil ettiğine dikkati çekerek ülkedeki Müslümanların Karadağ'a 2006 yılında bağımsızlık kazandıran referandumda da önemli rol oynadığını anımsattı.

Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını ifade eden Djukanovic, "Türkiye'nin Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelikleri ve Avro-Atlantik perspektiflerine desteğinden memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Karadağ Cumhurbaşkanı, "Bölgemizin bir parçası olan Türkiye, Batı Balkanlar'da istikrar eksikliğinin ve bu eksikliği gidermemizin ne kadar önem arz ettiğinin farkındadır. Bu nedenle NATO ve AB'nin bölge ülkelerine kapılarını açmaları gerektiğini savunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında ekonomik iş birliğinin gelişmeye elverişli olduğunu kaydeden Djukanovic, bu noktada atılabilecek adımların da ele alındığını sözlerine ekledi.