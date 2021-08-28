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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'ten önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ'a indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çetinye'de resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in baş başa görüşme sonrasında gerçekleştirdikleri basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülkenin 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İlk fırsatta ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Şimdi ziyaretimi gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Geçtiğimiz haziran ayında Antalya'da misafir etmiştik. Türkiye ve Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor.

250 MİLYON DOLARLIK BİR HEDEF KOYDUK
Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Pandemi döneminde iş birliğimizi ve dayanışmamızı daha da arttırdık. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizle ilgili konuları teyit ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi arttırmamızı sağlıyor. Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz.

NATO ÜYELİĞİ SAYESİNDE TÜRKİYE İLE MÜTTEFİK DE OLDUK
Djukanovic, Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle Karadağ'ı onurlandırdığını belirterek "Türkiye ile Karadağ, dostane ilişkilere sahip iki ülke. Karadağ'ın NATO üyeliği sayesinde Türkiye ile müttefik de olduk." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel öneme sahip olduğunu vurgulayan Djukanovic, "Türkiye'de 150 binin üzerinde Karadağlı yaşıyor. Bu insanlar iki ülke arasında önemli bir köprü oluşturuyor. Kendileri, Karadağ'a bağlılıklarını muhafaza eden sorumluk sahibi Türk vatandaşlarıdır." ifadelerini kullandı.

Djukanovic, Karadağ İslam Birliğinin ülkedeki çok etnikli yapıyı destekleyen önemli bir unsur teşkil ettiğine dikkati çekerek ülkedeki Müslümanların Karadağ'a 2006 yılında bağımsızlık kazandıran referandumda da önemli rol oynadığını anımsattı.

Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını ifade eden Djukanovic, "Türkiye'nin Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelikleri ve Avro-Atlantik perspektiflerine desteğinden memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Karadağ Cumhurbaşkanı, "Bölgemizin bir parçası olan Türkiye, Batı Balkanlar'da istikrar eksikliğinin ve bu eksikliği gidermemizin ne kadar önem arz ettiğinin farkındadır. Bu nedenle NATO ve AB'nin bölge ülkelerine kapılarını açmaları gerektiğini savunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında ekonomik iş birliğinin gelişmeye elverişli olduğunu kaydeden Djukanovic, bu noktada atılabilecek adımların da ele alındığını sözlerine ekledi.

KARADAĞ DESTEĞİMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE SÜRDÜRECEĞİZ
TİKA 20 milyon avroyu aşan 390 proje gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezimiz 1686 öğrenciye Türkçe eğitim verdi. Burslarımızdan faydalanan Karadağlı öğrenci sayısı 450'yi geçti. Karadağ desteğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

Bölgesel ve ikili ilişleri değerlendirdik. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçalarından Türkiye ve Karadağ barış ve istihdama katkı sağlıyor. Karadağ barışçıl politikalarını takdirle izliyoruz. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın Avrupa Birliğine üye olmasına da samimiyetle inanıyoruz.

BU ZİYARET GEÇ KALMIŞ ZİYARET
Cukanoviç'in iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde 1 Eylül İstanbul'da 16 Kasım'da Kaardağ'da yapılacak maçların dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum. İnşallah gruptan beraber çıkarız.

Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Tarihten gelen bir yükümlülüğün mesuliyeti içindeyiz. Yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki ziyaretleri devam ettiriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış ziyaretti. Bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyim.

Dün Bosna Hersek'teydik. Oradaki dostlarımızla görüştük. Birliği beraberliği önemli. Bosna Hersek de sıkıntılarını aşar diye düşünüyorum.






BAŞ BAŞA KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da resmi törenle karşılanmasının ardından Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile baş başa görüştü.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ'a indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çetinye'de resmi törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan için Çetinye'deki Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Cukanoviç, Başkan Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.

Erdoğan ve Cukanoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cukanoviç ile tören kıtasını denetleyen Başkan Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cukanoviç'in birbirine heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Başkan Erdoğan’dan flaş ’NATO’ mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ 'NATO' MESAJI
Başkan Erdoğan Bosna Hersek’te BAŞKAN ERDOĞAN BOSNA HERSEK'TE

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