Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek’te konuştu! Afganistan’daki gelişmelerle ilgili flaş ’NATO’ mesajı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi temaslarını sürdürüyor. Bosnalılar ise Başkan Erdoğan'ın yoğun bir sevgi ve ilgi ile karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve konsey üyeleriyle ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler:

Bu ziyaretimiz yıl içindeki 3. görüşmemizi teşkil ediyor. Temaslarımızdaki bu sıklık ilişkilerimize verdiğimiz kıymetin somut göstergesidir. Geçtiğimiz haftalarda karşı karşıya kaldığımız yangın ve sel felaketlerinde Bosna-Hersek'ten gelen dayanışma mesajları milletimizin bu sevgisinin karşılıksız olmadığının göstergesidir. Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle tamamladığımız görüşmede işbirliğimizi daha da geliştirmek, bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuşma fırsatı bulduk. Bölgede hem siyasi hem ekonomik hem de beşeri bağları kuvvetlendirecek bu barış projesinin icrasında daha da süratlenmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık. Sanayi, turizm, hayvancılık sektörlerindeki işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

AFGANİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir.

Görüşmelerimizde Afganistan'ı da konuştuk. Az önce aldığım bilgiye göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etme suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik, veriyoruz.

"AFGANİSTAN'DAN EKİPLERİMİZİ ÇEKMİŞ BULUNUYORUZ"

Taliban şu anda eski Taliban değil diyorsunuz. Mesele ne dediği değil, ne yaptığıdır. Şu anda da Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir. Biz de Türkiye olarak sivilleri ülkemize taşıdık. Teknik elemanlar olarak az sayıda bir elemanımız orada bulunuyor ama bunun dışında biz Afganistan'dan ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz. Temennimiz odur ki barışın geleceğine her türlü desteği vereceğiz ve 20 yıldır altyapısıyla, üstyapısıyla Afganistan'da çok büyük emeklerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte de gelişmeler bunların belirleyicisi olacaktır. (Afganistan) Ortada terör örgütlerinin çatışması var, bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez.

Erdoğan, Afganistan'dan tahliyelerle ilgili şunları kaydetti:

Başkan Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Şu an NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız."

"TÜRKİYE VE ERDOĞAN'IN BOSNA HERSEK'İN GERÇEK DOSTU"

Erdoğan ile yapılan görüşmeden büyük memnuniyet duyduklarına işaret eden Komsic, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Erdoğan'ın Bosna Hersek'in gerçek dostu olduğunu birçok kez kanıtladığını ifade etti.

Komsic, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konulara da değindiklerini belirterek, "Bir sonraki Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü toplantısının Bosna Hersek'te düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu toplantılar, bir serinin devamıdır ve ortak kanaatimize göre; bu toplantılar bu bölgedeki istikrarın sağlanması ve ilişkilerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır." diye konuştu.

Söz konusu toplantılarda somut projelerin istişare edildiğini söyleyen Komsic, "Bunların belki de en önemlisi Saraybosna-Belgrad otoyol projesidir." dedi.

Komsic, görüşmede Bosna Hersek'teki Türk yatırımlarının da ele alındığını aktararak, "Türk yatırımcıların ve Bosna Hersek'te faaliyet gösteren şirketlerin yerli şirketlerle eşit duruma getirilmesi noktasında somut adımların atılması gerekiyor." dedi.

"TÜRKİYE VE ERDOĞAN BATI BALKANLAR'DA ÖNEMLİ İSTİKRAR UNSURUDUR"

Dzaferovic de Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin dost ve kardeş ilişkiler olduğunun altını çizerek, "Türkiye, Bosna Hersek'ten hiçbir şey istemiyor. Yalnızca yardım teklif ediyor. Biz bu tavrından dolayı Türkiye'ye müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç yıllık görev süresi boyunca Türkiye ile ve çok sayıda üst düzey görüşme gerçekleştirildiğini hatırlatan Dzaferovic, "Türkiye ve Erdoğan, Batı Balkanlar'da önemli istikrar unsurudur ve Batı Balkanlar'da istikrar sağlama politikası izlemektedir. Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan üçlü toplantıları da bu noktada büyük önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunda da Türkiye ile iş birliğine ihtiyaç duyduğunu anımsatarak, Türkiye ile ekonomik ilişkilerde imkanların yeterli biçimde kullanılmadığına dikkati çekti.

Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin de bir istikrar projesi olduğuna işaret eden Dzaferovic, "Bu projenin Bosna Hersek'in birçok noktasından eşzamanlı olarak başlatılması gerektiği kanaatindeyim. Bunun böyle olması tüm tarafların çıkarına olacaktır." dedi.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in iyi bir gelecek için barış, istikrar ve işlevsel devlet kurumlarına ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

"AFGANİSTAN YABANCILARIN BİR ÜLKEDE DÜZENİ SAĞLAYABİLECEĞİNİN EN İYİ ÖRNEĞİDİR"

Dodik ise büyük bir devletin cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Türkiye, devamlı bir şekilde, ekonomi, altyapı ve diğer alanlardaki projelerle yardımcı olmaya çalışıyor." dedi.

Saraybosna-Belgrad Otoyol projesini "tarihi bir altyapı projesi olarak" nitelendiren Dodik, "Yakın zamanda otoyol projesinde sorun teşkil eden detayları çözüme ulaştıracağımızı umuyorum." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ı Bosna Hersek'in iç siyaset meseleleri hakkında bilgilendirdiğini söyleyen Dodik, "Afganistan, yabancıların bir ülkede düzeni sağlayabileceğinin en iyi örneğidir. Erdoğan ile iş birliğimize, Bosna Hersek hakkında çökmüş ideallere sahip taraflarla yapılacak iş birliğinden daha çok güveniyoruz. Türkiye biraz daha aktif rol alsaydı, Yüksek Temsilci ile ilgili sorunlar yaşamazdık." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın tüm tarafları dinleyerek herkesi anladığını düşündüğünü kaydeden Dodik, "Yüksek Temsilcinin bir yabancı olarak gelip burada bize istediği yasaları dayatmasının medeniyet dışı olduğunu düşünüyorum. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.