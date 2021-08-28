Son dakika: MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe! İstihbarat yürüten teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... MİT ve TSK tarafından 27/08/2021 tarihinde gerçekleştirilen ortak operasyon neticesinde Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüten üç PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, dün Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen teröristlere ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.