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Son dakika: MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe! İstihbarat yürüten teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: MİT ve TSK’dan PKK’ya ağır darbe! İstihbarat yürüten teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİT ve TSK tarafından 27/08/2021 tarihinde gerçekleştirilen ortak operasyon neticesinde Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüten üç PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, dün Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen teröristlere ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

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