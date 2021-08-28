Mevlüt Tezel: Müge Anlı ve Esra Erol neden geçilemiyor?
Müge Anlı ve Esra Erol'un başarısı Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel tarafından gündeme getirildi. Sayısız ödüle layık görülen Müge Anlı'nın sadece katilleri ya da kayıpları bulmadığına dikkat çeken Tezel, "Müge Anlı ve Esra Erol neden geçilemiyor?" yazısında önemli detaylara yer verdi.
Pazartesi günün itibarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programlarının yeni sezonu başlıyor. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ATV'nin yıldızları Müge Anlı ve Esra Erol'un programlarının başarısını köşesine taşıdı.
Tezel yazısında Müge Anlı'nın sadece katilleri ya da kayıp insanları değil "Pati Buldular" projesiyle 600 kayıp hayvanı bularak yuvalarına teslim ettiğini belirtti.
İşte Mevlüt Tezel'in "Müge Anlı ve Esra Erol neden geçilemiyor?" yazı...
Meçhul cinayetleri aydınlatarak, kayıpları bularak yıllardır gündüz kuşağının en çok izlenen TV programı unvanını elinde bulunduran Müge Anlı ve ekranın başarılı arabulucusu Esra Erol, 30 Ağustos'ta izleyicileriyle buluşacak.
ATV, yine en çok izlenen TV kanalı unvanıyla yeni yayın dönemine giriyor. Kanal yöneticilerinin sabah, akşam, prime-time demeden günün her saatini aynı derecede önemseyerek yayın yapmaları önemli. ATV gündüz kuşağında ekrana topladığı izleyiciyi, ana haber bültenine ve prime-time'a kadar taşıdığı için lider kanal.
Rakipleri de bu taktiği biliyor, gündüz kuşağında Müge Anlı ve Esra Erol'a rakip olacak isimleri sürekli deniyor, büyük yatırım yapıyorlar ama taklitler aslını yaşatır!
Anlı ve Erol gündüz kuşağında öyle bir hegemonya kurdular ki, reytinglerde Prime Time'daki birçok yapımı geride bırakıyorlar.
Anlı ve Erol'la ilgili hep reyting başarısından bahsediyoruz ve bu iki başarılı sunucunun yaptıkları yardım organizasyonlarını unutuyoruz. Örneğin Anlı, geçtiğimiz yıllarda Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Anlı ve izleyicilerinin yardımlarıyla ikisi yerleşik, üçü sabit, 40'ı mobil olmak üzere toplam 43 aşevi oluşturuldu. 'Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi', Elazığ, İzmir, Marmaris, Milas ve Osmaniye orman yangınları başta olmak üzere birçok afette afetzedelere yardım ulaştırdı.
600 CAN BULUNDU
Anlı ayrıca programlarında birçok kez yardım çağrısında bulunarak önemli miktarlarda para yardımının afetzedelere ulaştırılmasını sağladı. Anlı sadece kayıp insanları değil, 'Pati Buldular' projesiyle 600 kayıp hayvan dostumuzu bulup yuvalarına teslim etti.
Anlı "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da destek verdiği okuma yazma seferberliğiyle 1 milyon 155 bin kişiye ulaşıldı.
Anlı ve hayırsever izleyicilerin desteğiyle birçok yerde okullar açıldı, derslikler yenilendi. Engelli çocukların eğitim aldığı 71 özel eğitim sınıfı da yenilendi.
Esra Erol ise programında başlattığı tablet kampanyasıyla 3 bin 200 çocuğa tablet ulaştırdı. Kızılay ile başlattığı 'Kolide Ne Var' kampanyası ile 2 bin 600 okula, 90 bin öğrenciye giyim, erzak, temizlik malzemesi gönderdi.
Elazığ depreminde, Kızılay iş birliğiyle 1.5 milyon lira toplandı ayrıca afetzedelere 20 bin adet kışlık kıyafet gönderdi. Erol'un destek verdiği kampanya ile 'Umut Evi' gibi danışmanlık hizmeti veren merkezler açıldı, 10 binden fazla kadına hukuki ve psikolojik destek verildi.
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