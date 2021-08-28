Mevlüt Tezel: Müge Anlı ve Esra Erol neden geçilemiyor?

600 CAN BULUNDU

Anlı ayrıca programlarında birçok kez yardım çağrısında bulunarak önemli miktarlarda para yardımının afetzedelere ulaştırılmasını sağladı. Anlı sadece kayıp insanları değil, 'Pati Buldular' projesiyle 600 kayıp hayvan dostumuzu bulup yuvalarına teslim etti.

Anlı "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da destek verdiği okuma yazma seferberliğiyle 1 milyon 155 bin kişiye ulaşıldı.

Anlı ve hayırsever izleyicilerin desteğiyle birçok yerde okullar açıldı, derslikler yenilendi. Engelli çocukların eğitim aldığı 71 özel eğitim sınıfı da yenilendi.