Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 26 Ağustos Perşembe
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı.
25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO
24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
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