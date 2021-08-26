Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 26 Ağustos Perşembe

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı.