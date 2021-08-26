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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 26 Ağustos Perşembe

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Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 26 Ağustos Perşembe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Koronavirüste son durum KORONAVİRÜSTE SON DURUM

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı.

25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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