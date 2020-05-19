CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü yağdırmıştı! Sicili kabarık çıktı
TELE 1 ekranlarında Ekrem İmamoğlu’na methiyeler dizen Sedef Kabaş’ın sicili kabarık çıktı. Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimini protesto eden ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan vatandaşa hakaret eden bir iletiyi paylaşan Kabaş aynı zamanda Sultanahmet’teki hain saldırının ardından,”İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz”diye tweet atmıştı. Kabaş, 17/25 Aralık sürecinde de FETÖ’cülerle birlikte hareket etmişti. İşte Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberi...
TELE 1 ekranlarında Ekrem İmamoğlu'na hayretler uyandıracak ve basın yayın etik ilkelerini hiçe sayacak şekilde methiyeler dizen Sedef Kabaş'ın sicili kabarık olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından darbeyi protesto eden ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan vatandaşa paylaşım yaparak hakaret eden bir iletiyi retwetleyen Sedef Kabaş, "Salladığın bayrak evinden çıkmamanı, örtünmeni, kocanın seni dövmesini emrediyor sayın beyni kıt arkadaşım'' iletisini takipçileri paylaşmıştı.
FETÖ BASINI DESTEK ÇIKMIŞTI
Tele1 ekranlarından Yandaşlıkta çığır açan Sedef Kabaş, 12 Ocak 2016 tarihinde İstanbul'daki DEAŞ terör saldırısına "Sultanahmet Meydanı'nda patlama. Terör adım adım İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" demişti. 2014'te gözaltına alınan Kabaş, "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme" suçlarından yargı önün e çıkmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün başta Zaman ve Samanyolu olmak üzere gazete ve televizyonları o dönem Sedef Kabaş'ı desteklemişti.
17 ARALIK SAVCISI HAKKINDA TWEET ATMIŞTI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün savcısı Celal Kara'nın başlattığı 17 Aralık 2013'teki yargı darbesi için takipsizlik kararını verdiğini iddia ettiği İstanbul eski Başsavcısı Hadi Salihoğlu için Kabaş 30 Aralık 2014 tarihinde bir ileti atmıştı. Bu iletisinde "Bu adamı asla unutmayın! 17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren savcı Hadi Salihoğlu" demişti. Kabaş,17/25 Aralık sürecinde FETÖ'cü militanlarla birlikte hareket etmişti.
CUMHURBAŞKANINA HAKARET
Sedef Kabaş geçen yıl "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
DAMLA KAYA - SABAH
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