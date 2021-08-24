Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Genç Dostu Şehirler Kongresi’nde flaş açıklamalar

Türkiye'nin 81 vilayetinden salonu coşkuyla dolduran tüm gençlere "Ankara'mıza hoş geldiniz" diye seslenen Erdoğan, "Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm genç kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize, sporcu, girişimci kardeşlerime, dünyanın dört bir köşesinde milletimizi gururla temsil eden her bir genç kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Rabbime bizlere vatan, millet, dava sevdalısı böyle bir gençlik nasip ettiği için binlerce kez hamdediyorum." ifadelerini kullandı.

Salonda, 21. yüzyılda bilimde, sporda, sanatta, siyasette, ticarette, inovasyonda, hayatın her alanında başarılarıyla kendinden söz ettirecek, geleceği parlak bir gençlik gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu salonda milletimizi 2053 vizyonu ile buluşturacak, 2071'in altyapısını kuracak, büyük ve güçlü Türkiye'nin genç neferlerini görüyorum. Bu salonda, üstadın ifadesiyle 'Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım' diye haykıran, öz güven abidesi genç bir nesil görüyorum. Bu salonda 15 Temmuz gecesi elinde bayrağı, göğsünde imanıyla darbecilere meydan okuyan, milletimizin yüz akı cesur bir gençlik görüyorum. Bu salonda ülkesi için hayal kuran, ufku açık, vizyonu geniş ideal ve iddia sahibi gençlik görüyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak böylesi bir gençlikte yol yürümekten, bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Coşkunuz, muhabbetiniz, vefanız ve dayanışmanız için her birinize canıgönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'nin sizin gibi gençleri olduğu müddetçe yarınlarımız inşallah bu günümüzden çok daha parlak olacaktır."

"DAHA HUZURLU ŞEHİRLER İNŞA ETME KONUSUNDA GENÇLERİMİZİN SESİNE KULAK VERECEĞİZ"

Türk milletinin çalışan, üreten, hak bildiği yolda yürümekten çekinmeyen gençlere sahip olduğu sürece geleceğini her zaman umutla bakacağını belirten Erdoğan, "Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Bizleri bu muhteşem atmosferde buluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Belediyeler Birliği'ne şükranlarımı sunuyorum. Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nin ülkemiz, milletimiz, şehirlerimiz ve elbette siz gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi kapsamında mimariden spora, kültürden diplomasiye, bilim ve teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede gençlerin fikirlerini alacaklarını belirten Erdoğan, "Hem şehircilikte geldiğimiz noktayı farklı boyutlarıyla tartışacak hem de daha müreffeh, daha yaşanabilir, daha huzurlu şehirler inşa etme konusunda gençlerimizin sesine kulak vereceğiz. Yine kongre çerçevesinde Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje uygulama yarışmasında dereceye giren belediyelerimize ödüllerini takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.