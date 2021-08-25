Son dakika: Başkan Erdoğan Ahlat'ta! Malazgirt Zaferi’nin 950. Yılı Töreni'nde konuştu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü kutlamaları ve Ahlat Millet Bahçesi’nin açılışı için geldiği Bitlis Ahlat'ta, Selçuklu Şehitliği'ni ziyaret etti. Ahlat'taki etkinlik alanında halka hitap eden Başkan Erdoğan, "2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz." diyerek gençlere seslendi. Erdoğan, "Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Ahlat'ta büyükelçilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir." dedi. .