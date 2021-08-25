26 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ahlat'ta valiler toplantısı | Başkan Erdoğan bölge valileri toplantısına liderlik etti

Son dakika: Ahlat'ta valiler toplantısı | Başkan Erdoğan bölge valileri toplantısına liderlik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
ABONE OL
Son dakika: Ahlat’ta valiler toplantısı | Başkan Erdoğan bölge valileri toplantısına liderlik etti

Son dakika haberi... Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede düzenlenen valiler toplantısına liderlik etti.

Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.

Toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı.

Başkan Erdoğan bölge valileri toplantısına liderlik etti BAŞKAN ERDOĞAN BÖLGE VALİLERİ TOPLANTISINA LİDERLİK ETTİ

Devlet erkanı Ahlatta! Tarihi ziyarette dikkat çeken kareler DEVLET ERKANI AHLAT'TA! TARİHİ ZİYARETTE DİKKAT ÇEKEN KARELER
Başkan Erdoğandan Ahlatta flaş mesajlar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AHLAT'TA FLAŞ MESAJLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA