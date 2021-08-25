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Son dakika: AFAD acı tabloyu duyurdu: Batı Karadeniz'de 82 vatandaş hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Son dakika: AFAD acı tabloyu duyurdu: Batı Karadeniz’de 82 vatandaş hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... AFAD, Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketin sonucunda Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, ''11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz Bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

AFAD tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 82 vatandaşımız (71 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir." denildi.

Sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde SEL FELAKETİNİN BOYUTU UYDU GÖRÜNTÜSÜNDE

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