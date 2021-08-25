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Başkan Erdoğan Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 25.08.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 16:08
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Başkan Erdoğan Ahlat’ta Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü kutlamaları ve Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışı için geldiği Bitlis Ahlat'ta, Selçuklu Şehitliği'ni ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan Ahlat’ta Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti

Başkan Erdoğan'ı görmek için alana gelen halk sevgi gösterisinde bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın şehitlik ziyaretinden dikkat çeken kareler...

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Başkan Erdoğan Ahlat’ta Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti
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Başkan Erdoğan Ahlat’ta Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti
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Başkan Erdoğan Ahlat’ta Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti