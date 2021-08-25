Başkan Erdoğan Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 25.08.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 16:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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