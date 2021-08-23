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Haberler Galeri Batı Karadeniz'deki sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde: Bir yılda yağacak yağışın yarısı 3 günde yağdı

Batı Karadeniz'deki sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde: Bir yılda yağacak yağışın yarısı 3 günde yağdı

Batı Karadeniz'de yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yarattığı tahribat, uzaydan görüntülendi. Uydu görüntülerinde köprü, bina ve yollarda belirgin hasarlar olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Abana bölgesinde bir delta oluştuğunu görebiliyoruz. Yine bütün havza boyunca taşınabilen malzemelerin selle birlikte taşınıp yığıldığını görebiliyoruz. 30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300- 350 metrelere kadar yayıldı" dedi.

Giriş Tarihi: 23.08.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 14:17
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Batı Karadeniz’deki sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde: Bir yılda yağacak yağışın yarısı 3 günde yağdı

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Batı Karadeniz'de yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yarattığı tahribatı uzaydan görüntüledi. İncelemelerde sel öncesi ile sonrasının görüntüleri karşılaştırıldı.

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Batı Karadeniz’deki sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde: Bir yılda yağacak yağışın yarısı 3 günde yağdı

"SELDEN EN ÇOK BOZKURT VE ABANA BÖLGELERİ ETKİLENDİ"

UHUZAM olarak sel bölgesinin uydu görüntülerini temin edebildiklerinin söyleyen İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, "Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi, olarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle sel felaketi sonrası oluşan hasarlar üzerine bir çalışma yaptık.

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Batı Karadeniz’deki sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde: Bir yılda yağacak yağışın yarısı 3 günde yağdı

Görüntülerde sel felaketinin etkileri çok açık bir şekilde gördük. Sel felaketi Karadeniz'in farklı bölgelerinde oldu ancak en çok Bozkurt ve Abana bölgelerin de can kayıplarına ve hasarlar oluştu" dedi.

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Batı Karadeniz’deki sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde: Bir yılda yağacak yağışın yarısı 3 günde yağdı

"1 YILDA YAĞACAK YAĞIŞIN YARISI 2-3 GÜN GİBİ KISA BİR SÜREDE YAĞDI"

Prof. Dr. Yanalak, "Özellikle iklim değişikliği sebebiyle yağışın dağılışı farklılaştı. Özellikle Bozkurt ve Abana bölgesine 1 yılda yağacak yağışın yarısı 2-3 gün gibi kısa bir sürede yağdı.

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Batı Karadeniz’deki sel felaketinin boyutu uydu görüntüsünde: Bir yılda yağacak yağışın yarısı 3 günde yağdı

Böyle olunca ciddi mal ve can kayıpları yaşandı. Bu durumu uydu görüntülerinde çok net bir şekilde görmekteyiz" diye konuştu.