Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Ağustos Çarşamba vaka tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 296.711 test yapılırken, 19.970 yeni vaka tespit edildi. 217 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Günlük vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!'' ifadelerini kullandı.
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