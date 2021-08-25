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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Ağustos Çarşamba vaka tablosu

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Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Ağustos Çarşamba vaka tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 296.711 test yapılırken, 19.970 yeni vaka tespit edildi. 217 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSUNU PAYLAŞTI

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Günlük vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!'' ifadelerini kullandı.

24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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