Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 25 Ağustos Çarşamba vaka tablosu

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Günlük vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!'' ifadelerini kullandı.