CHP’li Engin Altay’dan skandal sözler! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Altay, "Moğollar bu memleketi bu kadar ağır istilaya tabi tutumadı Haçlılar bu kadar ağır istilaya tabi tutumadı. Timur bu memlekette bu kadar ağır hasar tahribat yaratmadı. Bunların istilası Moğollara Timur'a Haçlılara rahmet okutur." dedi.