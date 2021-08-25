CHP’li Engin Altay’dan skandal sözler! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, muhalefete yakınlığı ile bilinen KRT TV'de tepki çeken açıklamalarda bulundu. Engin Altay Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti'yi de eleştiren Altay, seçmeni "Haçlılar"a benzetti.
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay katıldığı televizyon programında yine skandala imza attı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan Altay tepki çeken ifadeler kullandı.
Başkan Erdoğan'ı Taliban'a benzeten Altay, "Erdoğan bir gaflet uykusunda değilse ki bir gaflet uykusunda olmasını arzu ederim bu noktada. Erdoğan Taliban'ın cisimleşmiş halidir." diye konuştu.
CHP'li Altay, Amerika'nın 20 yıldır ülkeyi kaosa sürüklediğini görmezden geldi. Türkiye'nin Afganistan politikasını eleştirdi. Engin Altay bununla da sınırlı kalmadı. AK Parti ve seçmeni de CHP vekilin hedefindeydi. "İstilacı" ve "Haçlı" benzetmesi yaptı.
Altay, "Moğollar bu memleketi bu kadar ağır istilaya tabi tutumadı Haçlılar bu kadar ağır istilaya tabi tutumadı. Timur bu memlekette bu kadar ağır hasar tahribat yaratmadı. Bunların istilası Moğollara Timur'a Haçlılara rahmet okutur." dedi.
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