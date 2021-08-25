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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş projeleri sorulunca dumura uğradı: Neyse şimdi bulamadım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.08.2021
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş projeleri sorulunca dumura uğradı: Neyse şimdi bulamadım

Son dakika haberleri... CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar Ankara için kayda değer bir işe imza atamadı. 'Şaibeli belediyecilik' denilince akla gelen ilk isimlerden olan Yavaş, katıldığı canlı yayında Ankara ile ilgili projelerinin sorulması üzerine dumura uğradı ve garabet dolu bir cevap verdi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.

Mansur Yavaş projeleri sorulunca dumura uğradı MANSUR YAVAŞ PROJELERİ SORULUNCA DUMURA UĞRADI

Ankara ile ilgili projeler hakkında konuşan Mansur Yavaş, Altaylı'nın "Hep projeler var ama, gerçekleşen şey pek az" sözleri üzerine zor anlar yaşadı.

Eli ayağı birbirine dolandığı görülen Yavaş, Altaylı'ya "İhalesi yapılacak, projesi var. Neyse şimdi bulamadım" ifadeleriyle geçiştirici bir cevap verdi.

VASAT BELEDİYECİLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Yaptığı yayınlarla Millet İttifakı'nı parlatma çabasına girişen Habertürk'te Mansur Yavaş'ın vasat belediyeciliği bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP'li Mansur Yavaş'ın Ankara ile ilgili projeler hakkında sorulan soru karşısında zor anlar yaşaması sosyal medyanın da gündemine oturdu.

CHP DEMEK ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR VE VİZYONSUZLUK DEMEK
Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan bir sosyal medya kullancısı, "Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer... İsimler değişse de beceriksizlik ve kalitesizlik aynı. Çünkü CHP demek çöp, çukur, çamur ve vizyonsuzluk demek" ifadelerini kullandı.

"AJANSSIZ ADIM ATAMIYORLAR"
Bir başka sosyal medya kullancısı da Mansur Yavaş'ın ajanstan talimat almadan adım atamadığını belirterek, "Var olmayan şeyleri allayıp pullamakta üstlerine yok aslında ama ajanssız adım atamıyorlar, görüyorsunuz" paylaşımında bulundu.

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