Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş projeleri sorulunca dumura uğradı: Neyse şimdi bulamadım

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.

Ankara ile ilgili projeler hakkında konuşan Mansur Yavaş, Altaylı'nın "Hep projeler var ama, gerçekleşen şey pek az" sözleri üzerine zor anlar yaşadı.