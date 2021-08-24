Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bizim çok yetkin ve yeterli din adamları yetiştirmemiz lazım”
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, pek çok ülkeden eğitim için Türkiye’ye gelen öğrencilere imkan sağladıklarını belirtti. Erbaş, açıklamalarının devamında “Kur’an ve sünnet çizgisinde bizim çok yetkin ve yeterli din adamları yetiştirmemiz lazım” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Prof. Dr. Aziz Hasanoviç ve beraberindeki kurulu kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İki ülkenin tarihi bağları çok güçlü. Bugün de sizinle çeşitli vesilelerle yaptığımız görüşmelerimizle o bağımız bundan sonra da devam edecektir. Türkiye ve Hırvatistan Müslümanları bu birlikteliğini ve kardeşliğini işbirliği içerisinde yürütmeye devam edecektir inşallah." şeklinde konuştu.
"BİZİM ÇOK YETKİN VE YETERLİ DİN ADAMLARI YETİŞTİRMEMİZ LAZIM"
Ali Erbaş, birçok ülkelerden Türkiye'ye eğitim için gelen öğrencilere olanak sunduklarını belirterek, "Bu konuda Hırvatistan'dan da buraya öğrenci gelirse Türkiye Diyanet Vakfı olarak bütün iaşe ve ibatesini karşılayarak her zaman destek olmaya hazırız. Çünkü hepimiz şuna inanıyoruz ki, doğru dini bilgiyle yani Kur'an ve sünnet çizgisinde bizim çok yetkin ve yeterli din adamları yetiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
"OLMAZSA OLMAZIMIZ, KUR'AN VE SÜNNET ÇİZGİSİNE RİAYET ETMEKTİR"
Aşırılıklardan ve radikalizmden uzak olarak gençleri yetiştirmenin önemine değinen Diyanet İşleri Başkanı, "Olmazsa olmazımız, Kur'an ve sünnet çizgisine riayet etmektir. Uluslararası İlahiyat programımız var. Uluslararası İlahiyat Programı'nda başta Balkanlar olmak üzere Orta Asya'dan, Afrika'dan, çok farklı ülkelerden talebelerimiz var. Bu konuda Hırvatistan Müslümanları içinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Prof. Dr. Aziz Hasanoviç ise kabulden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, din hizmeti, din eğitimi ve dini yayınlar noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden istifade etmek istediklerini dile getirdi.
Kabulde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.
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