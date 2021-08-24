Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bizim çok yetkin ve yeterli din adamları yetiştirmemiz lazım”

"BİZİM ÇOK YETKİN VE YETERLİ DİN ADAMLARI YETİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Ali Erbaş, birçok ülkelerden Türkiye'ye eğitim için gelen öğrencilere olanak sunduklarını belirterek, "Bu konuda Hırvatistan'dan da buraya öğrenci gelirse Türkiye Diyanet Vakfı olarak bütün iaşe ve ibatesini karşılayarak her zaman destek olmaya hazırız. Çünkü hepimiz şuna inanıyoruz ki, doğru dini bilgiyle yani Kur'an ve sünnet çizgisinde bizim çok yetkin ve yeterli din adamları yetiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.