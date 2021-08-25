Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş projeleri sorulunca dumura uğradı: Neyse şimdi bulamadım

Son dakika haberleri... CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar Ankara için kayda değer bir işe imza atamadı. 'Şaibeli belediyecilik' denilince akla gelen ilk isimlerden olan Yavaş, katıldığı canlı yayında Ankara ile ilgili projelerinin sorulması üzerine dumura uğradı ve garabet dolu bir cevap verdi. .