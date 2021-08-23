Ümit Özdağ provokasyon peşinde! Önce Afgan esnafı hedef gösterdi sonra...

TANJU ÖZCAN'I TEBRİK ETMİŞTİ

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra bağımsız statüsüne düşen İstanbul Milletvekili ve 'Ayyıldız Hareketi'nin lideri Ümit Özdağ, düşünceleriyle bağdaşan Özcan'ı tebrik etmişti. Mülteci karşıtı tavırlarına sürdüren Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Afganistanlı bir market sahibini hedef gösterdi.