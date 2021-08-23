Ümit Özdağ provokasyon peşinde! Önce Afgan esnafı hedef gösterdi sonra...
Son dakika haberleri... Yabancı düşmanlığına varan söylemlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu defa bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ çıktı sahneye. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afgan esnafı hedef gösterdi.
Türkiye'de son günlerde yapılan mülteci karşıtı söylemler artarak devam ediyor. Özellikle CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere suyu 10 kat zamlı verme isteğinden sonra başlayan mülteci karşıtlığı, hedef göstermeye dönüştü.
TANJU ÖZCAN'I TEBRİK ETMİŞTİ
İYİ Parti'den istifa ettikten sonra bağımsız statüsüne düşen İstanbul Milletvekili ve 'Ayyıldız Hareketi'nin lideri Ümit Özdağ, düşünceleriyle bağdaşan Özcan'ı tebrik etmişti. Mülteci karşıtı tavırlarına sürdüren Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Afganistanlı bir market sahibini hedef gösterdi.
AFGANİSTANLI MARKET SAHİBİNİ HEDEF GÖSTERDİ
Kırşehir'de bulunan bir market dükkanının fotoğrafına yer veren Özdağ, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadelerini kullandı.
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