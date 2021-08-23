25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da kaç göçmen yakalandı?

Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da kaç göçmen yakalandı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2021 19:38
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya paylaşımında “Son 3 günde 506’sı Afgan, 745’i diğer uyruklardan olmak üzere bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleşen çalışmalara ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

40 BİN GÖÇMEN YAKALANDI

Yerlikaya paylaşımında, "1 Ocak 2021'den itibaren İstanbul'da 40 bin 286, son 3 günde ise 506'sı Afgan, 745'i diğer uyruklardan olmak üzere bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mansur Yavaş projeleri sorulunca dumura uğradı
Mansur Yavaş projeleri sorulunca dumura uğradı
Demirtaş’tan ortak aday iması
Demirtaş'tan "ortak aday" iması
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki
ANALİZ - 24 Ağustos2016... ’Fırat Kalkanı Harekatı’
ANALİZ - 24 Ağustos2016... 'Fırat Kalkanı Harekatı'
CHP’nin Kur’an-ı Kerim tahammülsüzlüğü!
CHP’nin Kur’an-ı Kerim tahammülsüzlüğü!
Gazi ve şehit yakınlarından CHP’ye tepki
Gazi ve şehit yakınlarından CHP’ye tepki
CHP’li İBB’nin kararına esnaftan sert tepki
CHP'li İBB'nin kararına esnaftan sert tepki
İstanbul İkitelli’de korkutan olay! Bina bir anda çöktü!
İstanbul İkitelli'de korkutan olay! Bina bir anda çöktü!
PKK Kazdağları’nı 17 gün önce hedef göstermişti
PKK Kazdağları'nı 17 gün önce hedef göstermişti
BBC özür diledi ama CHP ikna olmadı!
BBC özür diledi ama CHP ikna olmadı!
İstanbul İkitelli’de bina çöktü!
İstanbul İkitelli'de bina çöktü!
Daha Fazla Video Göster