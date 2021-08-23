Hamidiye su skandalının ardından CHP'li isimler çıktı! Kuyu suyunu Hamidiye Su markasıyla satmışlar
İstanbul Şile'de yapılan incelemelerde büyük bir skandal ortaya çıktı. Ulupelit mevkisinde ormanlık alanda su varili ve boru tespit eden ekipler, boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak suyu dolum fabrikasına uzandığını belirledi. Yapılan incelemede fabrikanın CHP'li isimlere uzandığı ortaya çıktı. Borularla dolumu yapılan suların İBB'ye ait Hamidiye Su markasıyla vatandaşa satıldığı ortaya çıktı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri yaşanan orman yangınlarının ardından Şile'de bulunan ormanlık alanlardaki kaçak yapılara yönelik denetim yaptı. Ekipler, yaptıkları kontroller sırasında Ulupelit mevkiindeki ormanın içinde ağaçların arasında su varilleri ve borular olduğu görüldü. Boruların birkaç metre ötedeki doğal kaynak suyu dolum fabrikasına uzandığını belirlendi.
Fabrikanın 31 Mart seçimlerinde CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan Emel Bilenoğlu'nun eşi Cafer Bilenoğlu ile ortağı Murat Tükenmez'e ait olduğu öğrenildi. Fabrikada inceleme yapan jandarma ekipleri kaynak suyunun yanı sıra kuyu suyunun da arıtılarak kullanıldığını, yapı ve arıtma düzeneğinin ruhsatsız olduğunu ortaya çıkardı.
İBB'YE AİT HAMİDİYE SU MARKASIYLA VATANDAŞA SATIŞ
Olay yerine gelen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tesisteki damacanalardan örnek alırken, işletme ile ilgili soruşturma başlatıldı. Su dolum tesisinin yaklaşık 2 yıl önce faaliyete geçtiği suyun İBB'ye ait Hamidiye Su markasıyla vatandaşa satıldığı belirtildi. Tesisin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından faaliyetine son verildi.
TESİS MÜHÜRLENEREK FAALİYETİNE SON VERİLDİ
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı. İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü.
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