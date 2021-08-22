Şehit kızı Gülay Demir’den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Sınır namustur' pankartının fotoğrafını paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Birçok ülke "Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteci ağırlayacağız" açıklaması yapıyor. Batı Avrupa, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri… Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye'den talep etmemiş. Dışişleri yetkililerinin bile girmesine izin verilmeyen toplantıda, hiç konuşulmamış(!)" notunu düştü.

ŞEHİT KIZI GAZETECİDEN AĞIR SÖZLER

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan gazeteci Gülay Demir ağır ifadeler kullandı.

Terör örgütü YPG'nin Suriye'den, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı saldırıda şehit olan 50 yaşındaki Mehmet Şirin Demir'in kızı olan Demir, CHP'nin HDP ile ittifakını eleştirdi.

'NAMUSSUZLARIN SINIRI YOKTUR'

"Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz." diyen Demir, "Sınır namustur ama NAMUSSUZLARIN SINIRI YOKTUR…" ifadesini kullandı.