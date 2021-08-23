AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar: Batı’nın Afgan mülteci baskısına çok net cevap

"252 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yangın ve sel felaketlerinden etkilenenlerin ihtiyaçlarının giderilmesi, zarar gören hayvanların korunması, eşya, tarım ve turizm ile ilgili zararların giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

En önemli meselelerinden birinin, orman varlığını korumak ve artırmak olduğuna dikkati çeken Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Nerede bir orman yangını olsa, işte 'bunların imara açılacağı, buralara tesis yapılacağı' gibi, maalesef gerçekle alakası olmayan yaklaşımlar ortaya koyuluyor. Bir kere daha söylemek isterim, Anayasa'nın 169. maddesinde belirtildiği gibi bunlar aynen orman alanı olarak korunacaktır. İnşallah yıl bitmeden 252 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Doğayı, doğal varlıkları daha çok korumak için ne kadar kapasite arttırmamız gerekiyorsa bunlarla ilgili tedbirleri de almaya devam edeceğiz."

SEL FELAKETLERİ

Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin de bilgi veren Çelik, "Bazı vilayetlerimizde bir yılda yağan yağış bir günde yağdı, böylesine bir tabloyla karşı karşıya kalındı. Tabii altyapıdaki sorunlarla bu birleşince dere yataklarına ev yapılması ve benzeri konularla birleşince maalesef büyük bir felaketin ortaya çıkması bu şekilde söz konusu oldu." diye konuştu.

Bundan sonra çok yönlü tedbirler alınması gerektiğine işaret eden Çelik, şunları söyledi:

"Bir yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları çıkıyor, bir yandan bir yılda düşen yağmur miktarı kadar bir günde bir vilayete bir bölgemize yağmur düşüyor. Ama burada altyapı sorunları ile birleşince çok büyük bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu yapılaşmayla, altyapı sorunlarıyla ilgili, bunlar üzerinde de daha titizlikli bir çalışma, özellikle dere yataklarına ev yapılması konularıyla ilgili daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda bir irade söz konusudur. Bundan sonraki çalışmalar bu yönde bu kararlılıkla sürecektir."

"AŞIYA ULAŞIM KONUSUNDA BİR SORUN YOK"

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin de konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, aşılanmanın gönüllülük esasına göre yürütüldüğünü, herkesin arzu ettikleri takdirde aşıya ulaşabildiğini aktardı.

Çelik, "Hem sosyal medyada hem başka yerlerde her gün bu aşı konusu ile ilgili çeşitli taraflar ortaya çıkıyor, çeşitli çalışmalar ortaya çıkıyor, çatışmalar ortaya çıkıyor ve tartışmalar ortaya çıkıyor. Bu konu siyasetçinin karar vereceği bir konu değil, bu nihayetinde bilim insanlarının karar vereceği bir konu. Türkiye'de de Bilim Kurulu tarafından bu sürecin yönetilmesi, Bilim Kurulu tarafından bu süreçle ilgili gereklerin ortaya koyulması baştan itibaren gösterilen bir hassasiyettir." şeklinde konuştu.

Dünyadaki bilim insanlarının bu hastalıkla mücadele etmek için aşı yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Nihayetinde bilim insanlarına, kendi bilim insanlarımıza, dünyadaki bilim insanlarına güveniyoruz ve bu aşılama çalışmalarının canları korumak için büyük bir gayretle büyük bir fedakarlıkla yapıldığını da izliyoruz. Şunu da unutmayalım ki birçok ülke aşıya ulaşmaya çalışıyor, ulaşamıyor. Birçok ülkede ya aşı yok ya da aşı olsa bile Türkiye'deki gibi böylesine mükemmel bir organizasyon sistemi, böylesine bir sağlık sistemi yok, bu kapasite yok. Allah'a şükür ülkemizde aşıya ulaşım konusunda bir sorun yok."

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının aşı olmadığına dikkati çeken Ömer Çelik, "Dolayısıyla burada çeşitli kesimlerin tartışmaları tabii ki fikir hürriyetidir tabii ki saygı duyarız. Bu bir gönüllük meselesidir, kimse için bir zorlama söz konusu değildir. Fakat her meselede olduğu gibi bu meselede de gerçek bilgi üzerinden tartışma yapmak gerekir. Dolayısıyla bilim insanlarını dinlemek gerekir, bilim insanlarının çalışmalarına onların tavsiyelerine kulak vermek gerekir. Canları korumak için bu en önemli konudur." dedi.

EĞİTİM - ÖĞRETİM 6 EYLÜL'DE BAŞLIOYR

Çelik, 2021-2022 eğitim öğretim yılının 6 Eylül'de başlayacağını anımsatarak, bu konuda bütün hazırlıkların yapıldığını bildirdi.

Bütün kademelerde, haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağını aktaran Çelik, "Ders saatleri azaltılmayacak ve mevcut müfredata uyulacak. Dolayısıyla aşılama çalışmalarının bu noktaya gelmiş olmasının bize bu imkanı sağladığını ifade etmek isterim. Umarım ki, çocukların eğitimi açısından bu geldiğimiz seviyeyi koruruz." dedi.

Yüz yüze eğitime katılımın zorunlu olduğunu belirten Çelik, "Mevzuatta belirlenen mazeret durumları hariç istisna söz konusu olmayacaktır ama mazereti varsa yüz yüze eğitime katılamıyorsa öğrenciler bu durumda TRT EBA üzerinden eğitimlerinde devam edecektir." bilgisini verdi.

Ders saatlerinin azaltılmamasının, müfredata uyulmasının öğrencilerin geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının hazırladığı, Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemleri içeren rehbere uyulması gerektiğini vurguladı.

"NORMALLEŞME SEVİYESİNİN KORUNMASI İÇİN KURALLARA DİKKAT EDİLMELİ"

Okulların yanı sıra kantinlerin, yemekhaneler, pansiyonlar ve spor salonlarının da açıldığını anımsatan Çelik, normalleşme seviyesinin korunması için bu alanlarda da kurallara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmesi için personel sayısının artırılacağını da anımsattı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin okula maske takarak gitmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, aşı olmayan öğretmenler ve okul görevlilerinin haftada iki kez PCR testi olma zorunluluğu bulunduğunu, testler konusunda çeşitli tartışmaların yaşandığını aktardı.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Niçin test isteniyor? Niçin zorunlu tutuluyor? Bu siyasetin verdiği bir karar değil, bunlar nihayetinde Bilim Kurulu'na danışılarak alınan kararlar. Bilim Kurulu, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda ortaya koyulan tedbirler bunlar. Eğer tedbirlere uyulmazsa elde ettiğimiz normalleşme adımlarını tekrar kaybetme gibi bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz. İstediğimiz şey, hem bu normalleşmenin korunması hem bu tedbirlerin güçlü bir şekilde devam etmesi. Normalleşme ile birlikte eğitim öğretim devam ederken, diğer işler devam ederken de canların korunması. Bu dengeyi gözettiğimiz müddetçe daha iyi mesafeler alacağımıza inanıyoruz."