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MSB, Kabil'de insanlık dersi veren Mehmetçiğin fotoğraflarını Atatürk'ün sözleriyle paylaştı

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Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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MSB, Kabil’de insanlık dersi veren Mehmetçiğin fotoğraflarını Atatürk’ün sözleriyle paylaştı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı. Paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.'' sözlerine yer verildi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle insanların kaçmaya çalıştığı Afganistan'da Mehmetçik yine yürekleri ısıttı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk askerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuklarla ilgilendiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüne yer verildi.

MEHMETÇİK'İN FARKI
Mehmetçik çocuklarla yakından ilgilenirken akıllara ABD askerlerinin görüntüsü geldi.

ABD askerlerinin dün duvarın üstünden Afgan bebekleri adeta bir poşet gibi çekip aldığı görüntüler basına yansımış tüm dünyada tepki uyandırmıştı.

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