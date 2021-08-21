MSB, Kabil’de insanlık dersi veren Mehmetçiğin fotoğraflarını Atatürk’ün sözleriyle paylaştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüne yer verildi.

MEHMETÇİK'İN FARKI

Mehmetçik çocuklarla yakından ilgilenirken akıllara ABD askerlerinin görüntüsü geldi.

ABD askerlerinin dün duvarın üstünden Afgan bebekleri adeta bir poşet gibi çekip aldığı görüntüler basına yansımış tüm dünyada tepki uyandırmıştı.