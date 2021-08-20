Kabil hurdalığa döndü! Otomobillerini bırakıp kaçmaya çalıştılar yağmacılar iç donanımları bile söktü
Taliban Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra ülkeden ayrılmak isteyenler havalimanına koştu. Kabil'deki görüntüler dünya basınında dikkat çekerken kaosun ardından yeni detaylar da ortaya çıktı. Otomobilleri yağmalayanların Kabil'i adeta hurdalığa çevirdiği gözlendi. Otomobillerin iç donanımları söküldü.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyenler, uluslararası havalimanı kontrol noktasında araçlarını terk etmek zorunda kaldı.
Tahliye umuduyla havalimanına gelip içeri giremeyenlerin zarar verdiği araçlar hurdaya döndü.
Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenler, her yolu deneyerek Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na girmeye çalıştı.
Ülkeden tahliye için havalimanına araçlarıyla giremeyeceklerini anlayanlar, belirli bir noktadan sonra lüks araçlarını terk ederek yaya olarak yola devam etti.
Geçen günlerde kaos görüntülerinin yaşandığı havalimanına tahliye umuduyla gelip içeriye giremeyen Afganlar, terk edilmiş araçlara zarar verdi.
Camları kırılan, iç donanımları yağmalanan araçlar büyük hasar gördü.
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