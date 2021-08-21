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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şehit ailesine taziye telefonu

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şehit ailesine taziye telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle telefonda görüşüp, taziyelerini iletti.

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel nedeniyle afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesi ile telefonda görüştü.

Şehidin Ankara'nın Elmadağ ilesindeki baba evini ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın aracılığıla aileyle görüşen Soylu, taziyelerini iletti.

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