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Son dakika: Mersin'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2021
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Son dakika: Mersin’de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberine göre Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün Mersin'deki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



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